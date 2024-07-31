السفير حسام زكي يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية

استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، توم بيريللو المبعوث الأمريكي للسودان.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع الجاري في السودان والتشاور حول سُبل إنهاء الأزمة.

وصرح السفير حسام زكي، بأن اللقاء تركز على الإعداد لاجتماعات وقف إطلاق النار المقرر عقدها في جنيف خلال الشهر المقبل، حيث استعرض الأمين العام المساعد موقف الجامعة العربية فيما يخص الأزمة في السودان من ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة السودانية ووحدة جمهورية السودان وسيادة وسلامة أراضيها.

من جهته، أطلع بيريلو، السفير حسام زكي على الجهود التي يقوم بها المبعوث الأمريكي لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق مع الجامعة العربية بشكل مستمر والإستماع إلى تقييم الجامعة العربية فيما يخص إنهاء هذا الصراع.

وأكد الأمين العام المساعد على استعداد الجامعة العربية للاضطلاع بدورها بشكل كامل وتقديم أي تعاون من شأنه الخروج بالسودان من هذه الأزمة غير المسبوقة.