رفع سعر الفائدة الرئيسية في اليابان

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسية اليوم بمقدار 15 نقطة أساس مع اعتزامه خفض مشترياته من سندات الخزانة اليابانية في إطار تشديد السياسة النقدية.

وقال البنك إن مجلس السياسة النقدية وافق بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين على زيادة سعر الفائدة الرئيسية إلى 25ر0%. كما وافق بالإجماع على خفض كمية مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى حوالي 3 تريليونات ين شهريا بحلول الربع الأول من 2026.

ويتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 5ر2% في حين كانت التوقعات في أبريل الماضي 8ر2%، مشيرا إلى أن انخفاض توقعات التضخم جاء بشكل أساسي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

في الوقت نفسه رفع البنك توقعاته للتضخم في العام المالي المقبل من 9ر1% إلى 1ر2%، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند مستوى 9ر1% سنويا.

وبسبب المراجعة الإحصائية لأرقام إجمالي الناتج المحلي الياباني في العام المالي الماضي خفض البنك تقديراته لمعدل النمو في العام الحالي من 8ر0% إلى 6ر0%، في حين أبقى على توقعاته لمعدل النمو في العامين المقلبين عند مستوى 1% سنويا.