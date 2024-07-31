الجزيرة الإماراتي يحتفي بمسيرة محمد النني الرائعة

احتفى نادي الجزيرة الإماراتي بلاعبه الجديد محمد النني، المنضم لفخر أبو ظبي في الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، وبمسيرته الرائعة مع الأندية الفترة الماضية.

نشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مجموعة صور للاعبه الجديد محمد النني بقمصان الفرق التي لعب لها، مصحوبة بتعليق:" من القاهرة كانت البداية مرورا بلندن، أسطنبول، وصولا إلى العاصمة أبو ظبي، يا لها من مسيرة عظيمة من نصيب محمد النني".

وكان نادي الجزيرة الإماراتي قد أعلن تعاقده مع محمد النني نجم خط وسط أرسنال الإنجليزي السابق.

وأعلن فخر أبوظبي عبر حسابه الرسمي على "إكس" انضمام النني، معلقا: "النني جزراوي".

ويشارك النني حالياً مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" ضمن الثنائي "فوق السن".

ولعب النني بقميص أرسنال منذ يناير 2016 قادما من بازل السويسري، قبل أن يرحل الصيف الحالي بانتهاء عقده علما بأنه خاض فترة إعارة مع بيشكتاش التركي.

وارتبط اسم النني بالانتقال لأكثر من نادٍ بعد الرحيل عن أرسنال، من بينها النادي الأهلي، لكن نجم خط الوسط قرر استكمال مشواره في الدوري الإماراتي وتحديدا ضمن صفوف الجزيرة.