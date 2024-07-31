نائب محافظ الأقصر يبحث الاستعدادات لاستضافة ملتقى الشباب العربي الأوروبي

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بحث الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لاستضافة ملتقى الشباب العربي الأوروبي المزمع عقده أكتوبر المقبل.

وناقش نائب المحافظ مع معاوني وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الترتيبات اللازمة لعقد الملتقى معرباً عن استعداد المحافظة لتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح الملتقى وإظهار المحافظة بشكل يليق بتاريخها وحضارتها.

وأشار أبو زيد، إلى دعم واهتمام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإقامة مثل هذه الملتقيات والفاعليات التي تعمل على إحداث حالة رواج ونشاط في المحافظة.

يذكر أن الملتقى يتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ويشارك فيه عدة وفود من دول عربية وأوروبية والشباب المصريين.