حركة النجباء العراقية تصدر بيانا بعد القصف الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية

أعربت حركة "النجباء" العراقية، إحدى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، وقوفها ومساندتها الكاملة لـ"حزب الله" اللبناني بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقالت الحركة في بيان: "يوما بعد آخر يكشف العدو الصهيوني ربيب أمريكا الشر عن وجهه القبيح ويعبر عن حقد أسود تترجمه ضرباتهم الجبانة التي تستهدف في كل مرة الأبرياء والأطفال والنساء سواء في فلسطين أو لبنان أو اليمن".



وأضافت: "استغلال الصهاينة المجرمين لحادثة مجدل الشمس السورية المحتلة التي ما زالت كل الدلائل تشير الى أن الدفاعات الصهيونية هي التي تقف خلفها وما هو إلا محاولة بائسة من الكيان الصهيوني لتوسيع دائرة إجرامهم والتغطية على قتلهم للأطفال والمدنيين في غزة، وما استهدافهم غير المبرر للضاحية الجنوبية في لبنان إلا اعتداء سافر وانتهاك صارخ وحماقة أخرى سيندمون عليها، وليعلم الكيان الصهيوني ومن يدعمه ويقف خلفه من أمريكا الشر والغرب المتغطرس أن المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة في استهداف الكيان الصهيوامريكي الغاصب المحتل دعما ونصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة، وكذلك نعلن بشكل صريح استعدادنا ووقوفنا ومساندتنا الكاملة لأخوتنا في "حزب الله"، وإن الله على نصرنا لقدير".

ومساء اليوم الثلاثاء، أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن قصفا إسرائيليا استهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت أن الطيران الإسرائيلي شن غارة استهدفت منطقة حارة حريك بالقرب من مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، محاولة اغتيال فؤاد شكر المستشار العسكري الكبير لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.

ولاحقا، أكد عضو المكتب السياسي في "حركة أمل" طلال حاطوم في تصريح صحفي، أن عملية الاغتيال الإسرائيلية باءت بالفشل. في الوقت الذي أفاد فيه مسؤول إسرائيلي رفيع في تصريح لإذاعة الجيش بأن احتمال نجاح عملية اغتيال فؤاد شكر كبيرة.