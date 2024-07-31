روسيا تعالج الآن نسبة أكبر بواقع 4% من النفط الخام مقارنة بالعام الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلا عن النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين أن روسيا تعالج الآن نسبة أكبر 4% من النفط الخام مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن سوروكين قوله إن مصفاتين لشركة "جازبروم" تركزان على إنتاج البنزين من فئة "95 رون"، من المقرر أن تستكملا عمليات الصيانة قريبا.

وأضافت الوكالة "ليس هناك أي حاجة لحظر صادرات الديزل، لكن الحكومة ستواصل العمل للحد من صادرات الوقود، من قبل غير المنتجين.

وتم اتخاذ "قرار أساسي" للحد من صادرات البنزين، في شهري سبتمبر وأكتوبر.

وسيرتفع إنتاج الديزل السنوي في روسيا بمقدار ما بين 15 و20 مليون طن، بحلول 2028 -2030 .