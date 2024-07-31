 الخارجية الروسية: وزير الدفاع الروسي وجه تحذيرا جديا لنظيره الأمريكي - بوابة الشروق
الأربعاء 31 يوليه 2024 4:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية: وزير الدفاع الروسي وجه تحذيرا جديا لنظيره الأمريكي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 4:46 ص

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف وجه "تحذيرا جديا للغاية" لنظيره الأمريكي لويد أوستن خلال محادثتهما في وقت سابق من الشهر الجاري.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني مساء الثلاثاء عن ريابكوف قوله: "أرسل الجانب الروسي تحذيرا جديا للغاية بشأن الاستفزازات الجديدة المحتملة من قبل كييف، والتي لا يمكن تصورها دون مساعدة مباشرة من واشنطن.

وجاء هذا التحذير لتجنب المزيد من التصعيد الخطير، الذي قد يكون محفوفا بعواقب قد لا يكون من الممكن السيطرة عليها تماما".

وأشارت القناة إلى أن المحادثات جرت بين الوزيرين في 12 يوليو، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لاحقا.

وقالت الصحيفة إن "الوزيرين ناقشا العملية السرية" التي تخطط لها أوكرانيا ضد روسيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك