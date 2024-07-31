كتائب القسام تتبنى عمليتي إطلاق نار في الضفة وتؤكد أنها باكورة الرد السريع على اغتيال هنية

تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عمليتي إطلاق النار صباح اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية، مؤكدة أنها «باكورة الرد السريع على اغتيال رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية».

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «بعد توفيق الله عز وجلّ، تمكن مجاهدونا من تنفيذ عمليتي إطلاق نار صباح اليوم الأربعاء 31-7-2024، أصابت الأولى ومن المسافة صفر مستوطنًا متطرفًا قرب مستوطنة (كريات أربع)، فيما استهدفت العملية الثانية قوةً صهيونيةً قرب المسجد الإبراهيمي الشريف».

وأضافت: «وإننا إذ نؤكد تبني كتائبنا للعمليتين صباح اليوم، لنشدد على أن ما تم هو باكورة الرد السريع على عملية الاغتيال الجبانة التي طالت قائدنا الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية، وأن محافظة الخليل ستكون في صدارة تنفيذ العمليات النوعية في مقبل الأيام بإذن الله».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حركة المقاومة «حماس»، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية «إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد».

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٣١ يوليو الجاري، سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً، بالاضطلاع بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.