 مصطفى مدبولي: العلمين الجديدة ليست مدينة صيفية وعلى المواطن أن يستمتع بها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى مدبولي: العلمين الجديدة ليست مدينة صيفية وعلى المواطن أن يستمتع بها

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 9:44 م

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