مصطفى مدبولي: العلمين الجديدة ليست مدينة صيفية وعلى المواطن أن يستمتع بها

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العلمين الجديدة ليست مدينة صيفية تنشط خلال شهرين أو ثلاثة فقط من العام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، أن العلمين الجديدة مدينة كاملة تستوعب أربعة ملايين نسمة مع اكتمال نموها.

وأوضح أن العلمين الجديدة ستكون نموذجًا من المدن الساحلية التنموية لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن كل هذه الجهود تكون بحاجة لتسويق وترويج ليس فقط للعالم الخارجي لكن أيضًا للمواطن.

وذكر أن المواطن يجب أن يعرف حجم ما يتم تنفيذه على الأرض، وأن يستمتع بهذا الأمر، لافتا إلى دور مهرجان العلمين الجديدة برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في هذا الصدد.

وأعلن رئيس الوزراء، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة لملايين المواطنين المصريين.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع صحي وسليم، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستستكمل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات لزيادة عدد المستفيدين، وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي الملف الصحي اهتمامًا كبيرًا من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بالمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان والقضاء على فيروس سي بعد أن كان من الفيروسات المستوطنة في مصر.