ال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن «محور المقاومة لن يتراجع باغتيال القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «المقاومة ستنتقم طال الزمن أم قصر، وإذا كان العدو قد استخدم الصواريخ في قتل المناضلين شكر وهنية، ودفع بجواسيسه ليبلغوا ويحصلوا علي المكافأة المجزية، فهذا لا يعني أن المقاومة ستتوقف وتتراجع».

وأضاف: «الصحوة العربية والإسلامية كفيله بردع العدو، ووضع حد لمؤامراته، خيارنا الوحيد هو دعم المقاومين، ووقف الخلافات، فعدونا لا يفرق بين فتح وحماس، ولا بين السني والشيعي.. كلنا مستهدفون. رحم الله شهداء الأمة، والمجد للمقاومين».

محور المقاومه لن يتراجع باغتيال الحاج شكر وهنيه ، المقاومه ستنتقم طال الزمن أم قصر . إذا كان العدو قد استخدم الصواريخ في قتل المناضلين شكر وهنيه ودفع بجواسيسه ليبلغوا ويحصلوا علي المكافأة المجزيه ، فهذا لايعني أن المقاومه ستتوقف وتتراجع . الصحوة العربيه والإسلاميه كفيله بردع… — مصطفى بكري (@BakryMP) July 31, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة «قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن اغتيال هنية، وقع حوالي الثانية صباحا، مشيرة إلى أنه كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران.



