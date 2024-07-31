وزير الأوقاف: الارتقاء بالعمل الإسلامي ليكون على مستوى رسالة الإسلام الحضارية

رئيس المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة: الإعجاز العلمي أصبح رافدًا عصريًّا من روافد الدعوة

وأكد وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، دعمه لأعمال المجلس العالمي للدعوة والإغاثة والارتقاء بالعمل الإسلامي ليكون على مستوى رسالة الإسلام الحضارية في التأكيد على وحدة الأسرة البشرية وتحقيق التعارف بين الناس، وتفعيل القيم الإيمانية الربانية لضمان كرامة الإنسان وتحقيق الأمن والعدل في الأرض.

جاء ذلك خلال استقبال الأزهري، لكتور عبد الله بن عبد العزيز المصلح الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث أوجه التعاون المشترك.

واستعرض الأزهري، برنامج الوزارة والمحاور الرئيسة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف هذه المحاور إلى بناء الشخصية الوطنية، مشيرا إلى أن المحور الرابع في مجموعة المحاور الاستراتيجية يرتبط بصناعة الحضارة، ويختص بكل ما كان في تاريخ المسلمين من مظاهر الإبداع والاختراع والاكتشاف في الطب، والفلك، وعلوم التشريح، وعلوم البستنة، وتنظيم الحدائق، وعلوم الحياة، وعلوم الحضارة، ليكتشف الإنسان ويبدع ويصنع الحضارة.

من جانبه، أعرب عبد العزيز عن سعادته باللقاء مهنئا الأزهري بتقلده لهذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أن الإعجاز العلمي أصبح رافدًا عصريًّا من روافد الدعوة، وبدأت الجامعات بأساتذتها وطلابها يولون هذا المجال حقه، فازداد الذين آمنوا إيمانا، واطمأن كثير من الحيارى والتائهين، وأن هذا العلم أصبح سلاحًا قويًّا ضد الإلحاد والانحلال.