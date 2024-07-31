جنوب سيناء تنظم ورش عمل لرفع كفاءة العاملين على تسجيل طلبات التصالح

نظمت محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورش عمل مكثفة لرفع كفاءة العاملين على تسجيل الطلبات الخاصة بالتصالح والهيئة الهندسية بكافة مدن المحافظة.

وتضمنت الورش مجموعتين، إحداهما بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وتضمنت العاملين بمدن "الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع"، والثانية بمدينة أبو رديس وضمت مدن "أبو رديس، أبو زنيمة، رأس سدر، سانت كاترين".

وأقيمت الورش على مرحلتين، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية بملفات التصالح بما في ذلك الهيئة الهندسية، ولجنة متابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام، ومسؤولي قسم التنظيم، ومديري أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية بالمدن.

وتناولت الورش كل ما يخص منصة التصالح من خلال تقديم شرح مفصل لكافة الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام الطلبات، وحل المشكلات الفنية التي قد تواجه العاملين خلال العمل على النظام. وجرى تخصيص وقت للإجابة على جميع الاستفسارات التي طرحها المشاركون.

وتهدف هذه الورش إلى تعزيز كفاءة العاملين على العمل بمنظومة التصالح، وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في محافظة جنوب سيناء.