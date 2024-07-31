محافظ القليوبية يجري جولة بالخانكة لمناقشة تطوير المناطق غير المستغلة

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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء أمس الثلاثاء، جولة ميدانية بمدينة الخانكة لتفقد عدد من قطع الاراضي وعدد من المناطق والشوارع لبحث استغلالها للاستثمار أو إعادة تطويرها وتخطيطها حضاريا بهدف خلق فرص عمل للشباب واستغلال أصول الدولة بهدف تنمية موارد المحافظة لتعود بشكل خدمات لصالح المواطنين لتحسين حالة المعيشة لهم.

وخلال الجولة تفقد المحافظ، الأرض المخصصة لتجميع السيارات المخالفة بإدارة مرور الخانكة، ووجه عطية بدارسة نقلها واستغلالها في إقامة سوق حضاري للباعة الجائلين.

كما وجه باستخدام الشارع المواجه لمساكن التأمين الصحي في إقامة محال تجارية لشباب المنطقة، مؤكدا على السيد رئيس المدينة بضرورة العمل علي نظافة الشارع ومنع أية تراكمات فيه.

واستجاب المحافظ، لشكاوى مواطني مساكن التأمين الصحي بالخانكة من طفح خط الصرف الصحي الموجود بين البلوكات السكنية، وعلي الفور كلف المحافظ نائب رئيس المدينة بحل المشكله فورا بالتنسيق مع الجهات المختصه والإفادة خلال 48 ساعة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد حديقة نسمة والتي تبلغ مساحتها 4 أفدنة وغير مستغلة، موجها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لاستغلالها في إقامه ـماكن ترفيهيه يستفاد منها مواطني المنطقة.

كما تفقد المحافظ، السوق الأسبوعي لمدينة الخانكة بجوار مقابر الخانكة، موجها رئيس المدينة بعمل دراسة للمكان لبحث إمكانية تطويره واستغلاله طوال أيام الأسبوع للاستفادة من أصول الدولة الاستفادة القصوى لإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة.

وخلال جولة اليوم تفقد المحافظ، أرض بمدخل أبو زعبل تابعة لمركز البحوث الزراعية، موجها رئيس المدينة بالتنسيق مع مركز البحوث لاستغلال الأرض في إقامة موقف حضاري للمدينة للقضاء على المواقف العشوائية والعمل على السيولة المرورية بالمدينة.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد ميدان أبو زعبل حيث وجه بإعادة تخطيط الميدان وتطوير الطرق المؤدية إليه باعتباره من المحاور المرورية الهامة التي تخدم مدينة الخانكة والمناطق الصناعية بها.

وأكد أهمية التوسع في إعادة تدوير أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها وتحويل الأسواق العشوائية إلى متنزهات للقضاء على العشوائية وإقامة أسواق حضارية تليق بالمواطنين وتلبي مطالب المواطنين بحياة كريمة.