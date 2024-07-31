المهدي سليمان رجل مباراة الاتحاد وإنبي في الدوري

توج المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، بجائزة رجل مباراة زعيم الثغر أمام إنبي، اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز.

ونجح المهدي سليمان في الزود عن مرماه وساهم في خروج فريقه بنقطة ثمينة أمام إنبي رغم النقص العددي الذي أكمل به زعيم الثغر المباراة في الشوط الثاني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

قالت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل «إكس» :" حافظ على نظافة شباكه اليوم..المهدي سليمان أفضل لاعب في مباراة الاتحاد وإنبي".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي للنقطة 43 في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 40 في المركز العاشر، ليتواجد الفريقان في منتصف الجدول في المنطقة الدافئة وابتعدا تماما عن مناطق الهبوط.