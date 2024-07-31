العاهل السعودي يؤكد نجاح بلاده في تكريس مكانتها كوجهة رياضية عالمية

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أن المملكة تؤمن بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة ومد الجسور بين المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح خادم الحرمين الشريفين:"من خلال رؤية المملكة 2030، التي تولي الاستثمار في القطاع الرياضي أهمية كبيرة، فإن المملكة يسرها أن تقدم ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034، وستعمل مع المجتمع الدولي لاستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الذي يسهم في تنمية لعبة كرة القدم على مستوى العالم".

وأكد الملك سلمان "أن المملكة نجحت بتكريس مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الرياضية العالمية، بعزيمة أبنائها وهمتهم".

وأضاف العاهل السعودي:"نحن على ثقة أن ما ستهيئه المملكة من قدرات وإمكانات إلى جانب جهود وتعاون المجتمع الدولي، سيسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وصناعة مستقبل مشرق ومبهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".