العراق يدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أدان العراق الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وجرح 74 آخرين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية العراقية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء: "تعرب حكومة جمهورية العراق عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، واستهدافه المدنيين والمباني السكنية بطريقة عشوائية. وتعد هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية".

وأضاف البيان: "يؤكد العراق أن هذا العدوان يشكل تهديدا خطيرا على استقرار المنطقة، ويحذر من تداعياته السلبية على الأمن والسلام الإقليميين".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين في لبنان، وتشدد الحكومة على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لحماية السيادة الوطنية للبنان".

يذكر أن إسرائيل كانت هدّدت باستهداف لبنان رداً على اتهامها لحزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ مساء السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، بينما نفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادث.