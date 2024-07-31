الصين توسع القيود على المُسيرات التي يمكن أن تستخدم في الحروب

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أفاد بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، بأن الحكومة قررت إضافة معدات قياس القصور الذاتي فائقة الدقة في قيودها المفروضة على طائراتها المسيرة اعتبارا من سبتمبر وسوف تزيل قيودا من على طائرات مسيرة معينة للمستهلكين الأفراد.

وأضافت الوزارة أن الصين تدعم تجارة شركاتها في المسيرات المدنية وتعاونها فيها، وتعارض "دولا معينة" في معاقبة الشركات والأفراد الصينيين بشأن المُسيرات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتمنع الصين صادرات الطائرات المسيرة لأغراض الدمار الشامل والإرهاب أو غيرها من الأغراض العسكرية.

وجاء في بيان الوزارة أن تغيير الأهداف يحسن من ضمان الأمن القومي والمصالح الوطنية الصينية ويضمن سلسلة توريد عالمية آمنة وسالمة.

وتتعهد الصين بمواصلة مراقبة صادراتها من المسيرات وتعديل سياساتها عند الضرورة.