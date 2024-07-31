وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يتفقدان مجمع تحيا مصر للخدمات الحكومية بالعلمين

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجمع "تحيا مصر" للخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن التابعة لمركز العلمين بمحافظة مطروح.

وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية والبنكية والتجارية التي يوفرها المجمع داخل صرح واحد، حيث يضم المجمع مركز الخدمات الحكومية، مركز الخدمات الاجتماعية، مركز الخدمات البنكية والتجارية، بالإضافة إلى المدينة الشبابية الرياضية.

وشهدت الجولة حضور هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، وماجد عز، مدير مجمع الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة مطروح. وقدم مدير المجمع شرحًا للخدمات الحكومية التي يقدمها المركز للمواطنين.