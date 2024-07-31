رئيس الوزراء: الزيادة السكانية سبب رؤية الرئيس السيسي لإنشاء مدن الجيل الرابع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مدينة العلمين الجديدة واحدة من مدن كثيرة شرعت الدولة في بنائها وتنميتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمدينة العلمين الجديدة خلال إطلاق اليوم الأربعاء، أن العلمين الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية.

وأوضح أن العلمين الجديدة مدينة لكل المصريين بدءًا من شاطئ البحر حتى عمق المدينة، موضحًا أن المدينة مزوّدة بكل الخدمات ومقامة بأعلى مستوى من التخطيط والتصميم والبناء.

وذكر أنّ رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت إطلاق هذا الجيل من المدن لأن مصر بحاجة لعدد كبير جدًا من المدن لاستيعاب الزيادة السكانية والخروج من الوادي الضيق.

وأكد أن هذه المدن تستهدف أن تمضي الدولة في مسار تنمية مخططة، قائلا إن الدولة تتعلم من تجارب على مدى عقود سابقة، كان المواطن يسبق فيها الدولة ومن ثم تظهر العشوائيات.

وأعلن رئيس الوزراء، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى في تحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة لملايين المواطنين المصريين.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية المبادرة الرئاسية في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو بناء مجتمع صحي وسليم، مؤكدًا أن المرحلة الثانية ستستكمل تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المناطق والمحافظات لزيادة عدد المستفيدين، وذلك من خلال توفير أحدث التقنيات الطبية وتدريب الكوادر الطبية على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي الملف الصحي اهتمامًا كبيرًا من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بالمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان والقضاء على فيروس سي بعد أن كان من الفيروسات المستوطنة في مصر.