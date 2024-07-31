 نشوب حريق في مستودع أسلحة روسي بعد هجوم أوكراني على منطقة حدودية - بوابة الشروق
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نشوب حريق في مستودع أسلحة روسي بعد هجوم أوكراني على منطقة حدودية

كييف (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 يوليه 2024 - 2:23 م

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أنه في أعقاب هجوم أوكراني على منطقة "كورسك" الحدودية الروسية، نشب حريق في مستودع أسلحة وتكنولوجيا عسكرية.

وأضافت الهيئة على تطبيق تليجرام، أنه تم تنفيذ الهجوم باستخدام نظام صاروخي بحري أوكراني معدل، مشيرة إلى أنه تم رصد انفجارات في الهدف.

ولدى البحرية الأوكرانية صواريخها الخاصة المضادة للسفن طراز "نبتون"، التي يمكن استخدامها أيضا ضد أهداف أرضية. ويمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى أهداف، على بعد حوالي 300 كيلومتر. وكورسك تبعد فقط أكثر قليلا من 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن صاروخ كروز من هذا النوع، تم إطلاقه فوق منطقة كورسك.


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