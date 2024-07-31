لجنة السيارات ترفع مذكرة عاجلة لـ العشري بمقترحات لتنظيم عمل الشركات وتسهيل شحن السيارات الكهربائية

عقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري، من خلال لجنة السيارات، اجتماعًا موسعًا شارك فيه عدد من أصحاب شركات السيارات لبحث أهم الموضوعات التي تخص هذا القطاع، وفقًا لبيان صادر عن الغرفة اليوم.

وحضر اجتماع اللجنة من مجلس إدارة غرفة القاهرة، أشرف خضر، أمين الصندوق المساعد للغرفة، ومحمد مهران، عضو مجلس إدارة الغرفة.

استعرضت اللجنة، التي يترأسها نور درويش، آراء الحضور من أعضائها وأصحاب الشركات حول الموضوعات المختلفة التي تهم قطاع السيارات.

وقال نور درويش إن المناقشات دارت حول سبل تنظيم عمل شركات السيارات وتسهيل شحن السيارات الكهربائية، واستشراف المرحلة القادمة في إعداد وانتشار محطات شحن السيارات الكهربائية.

ولفت "درويش" إلى أهمية زيادة الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية، كونها تمثل المستقبل في قطاع السيارات.

وأكد أن اللجنة تقوم حاليًا بإعداد مذكرة تفصيلية شاملة لرفعها لرئيس غرفة القاهرة لمخاطبة الجهات المعنية المختلفة، تتضمن كافة المقترحات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع السيارات.

من جانبه، أكد المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة الاستيراد المنبثقة من لجنة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنمية قطاع السيارات الذي يمثل أهمية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، في ظل توجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تكامل الأدوار بين كافة الجهات بما يحقق المصلحة العامة.

وأشاد بحضور عدد من ممثلي الشركات لهذا الاجتماع، مما أضفى تنوعًا على الأفكار والمقترحات والآراء التي تهدف في النهاية إلى المصلحة العامة.



