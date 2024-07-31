زيادة كبيرة في طلبات الحصول على الجنسية الألمانية بعد تعديل القانون

أدى قانون الجنسية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في ألمانيا يوم 27 يونيو الماضي، إلى تدفق كبير من قبل الراغبين في الحصول على الجنسية الألمانية على السلطات المسئولة عن التجنيس في العديد من المناطق.

وفي رد على استفسار في هذا الشأن، صرّح موظف في الهيئة المسؤولة في العاصمة الألمانية برلين، بقوله إن هناك "حوالي 4000 طلب تم تقديمها لدى مكتب الهجرة في يونيو". ولم تتوفر بعد أرقام موثوقة ليوليو الجاري. لكنه ذكر أن المكتب تلقى في الفترة بين 27 يونيو حتى 21 يوليو أكثر من 5000 طلب بمعدل بلغ في المتوسط نحو 200 طلب يوميا.

وحسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع في ولاية بافاريا، تم تقديم أكثر من 5600 طلب شهريًا في المتوسط في الفترة بين يناير حتى مايو. وذكر أن عدد الطلبات وصل في الشهر الماضي إلى 8400 طلب.

وأوضح أنه لم تتوفر بعد الأرقام الخاصة بالشهر الحالي. لكنه قال إن من المتوقع حدوث زيادة جديدة في العدد. ولفت المتحدث إلى أن من المحتمل أن تكون هناك تأخيرات طويلة في فترات المعالجة في الوقت الحالي وذلك نظرا لعدد هذه الطلبات.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في ولاية ساكسونيا إن مدة الإجراءات تعتمد بشكل كبير على كل حالة على حدة مشيرة إلى أنه بالنسبة لعام 2023، فإن من المتوقع أن تتراوح الفترة من تقديم الطلب حتى الحصول على الجنسية بين 3 و 18 شهرًا.

ينص قانون الجنسية الجديد الذي صاغه ائتلاف "إشارة المرور" في ألمانيا على أنه يحق للشخص الحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات فقط من بدء الإقامة في ألمانيا بدلا من ثماني سنوات كما كان معمولا به في السابق، بشرط أن يستوفي مقدم الطلب جميع الشروط. كما يجيز القانون الجديد حصول الشخص على الجنسية الألمانية في حال حقق إنجازات خاصة في الاندماج. وتشمل شروط التجنيس الأسرع الأداء الجيد في المدرسة أو العمل وإتقان اللغة الألمانية بشكل ممتاز والمشاركة في الأعمال التطوعية. ويسمح القانون الجديد بازدواج الجنسية بشكل عام.