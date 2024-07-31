أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الأربعاء، تحقيق موازنة دولة قطر، فائضا قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 9ر59 مليار ريال، منها 1ر41 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 7ر18 مليار ريال، بانخفاض نسبته 4ر12 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

وأوضحت وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 3ر57 مليار ريال، منها 5ر16 مليار ريال للرواتب والأجور، و2ر 21 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 3ر1 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 1ر18 مليار ريال، ما يمثل انخفاضا بنسبة 8ر1 % مقارنة بالربع الثاني من العام 2