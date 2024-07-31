تطلق هيئة قصور الثقافة، الليلة أول عروضها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، التي افتتح فعالياتها أمس د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ويترأسها الفنان محمد رياض، وتحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي، والمستمرة حتى 17 أغسطس بعدد من مسارح القاهرة والجيزة.

ويشهد مسرح السامر بالعجوزة، في العاشرة من مساءً، العرض المسرحي "طقوس الإشارات والتحولات"، والذي يأتي ضمن ستة عروض تقدمها هيئة قصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، ومن المقرر أن يستمر عرضه بالمجان حتى غدا الخميس.

والعرض تقدمه فرقة قصر ثقافة السلام المسرحية، وهو من تأليف سعد الله ونوس وإخراج أحمد زكي، ويناقش فكرة كيف يمكن أن تختل النفس البشرية وتتغير دوافعها فجأة؟، وكيف يواجه الإنسان هذه التغيرات؟.

و"طقوس الإشارات والتحولات" من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وجرى ترشيحه للمهرجان عقب حصوله على تسع جوائز بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الأخيرة في مايو الماضي، وهي: جائزة أفضل عرض مسرحي، والمركز الثاني ديكور، والمركز الأول والثالث في التمثيل (رجال)، والمركز الثاني في التمثيل (نساء)، بالإضافة إلى المركز الأول في كل من الملابس، الألحان، الإضاءة والإخراج.

ويشارك بالمهرجان 36 عرضًا مسرحيًا، ويشهد باقة متنوعة من البرامج والفعاليات والندوات، والورش.

ويتنافس خلاله 33 عرضا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة إلى 3 عروض تُعرض به شرفيًا دون المشاركة في مسابقاته.