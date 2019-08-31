محكمة السويس تقرر تجديد حبس زوجة مستريح السويس 15 يوما

قررت محكمة استئناف السويس، تجديد حبس "ع . أ" البالغة من العمر 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامها بمشاركة زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين بالمحافظة تحت مزاعم توظيف الأموال.

وأكدت تحريات الأموال العامة، أن المتهمة شاركت زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين وقامت أيضا بالتستر على المتهم الهارب.

وكان "ع . م" موظف بإحدى الشركات بمحافظة السويس، قد هرب بعد استيلائه على 40 مليون جنيه، من مواطنين بينهم زملائه في العمل تحت مزاعم توظيف أموالهم في شراء الشاليهات بالعين السخنة، وحرر الضحايا محاضر بوقائع النصب والاحتيال عليهم.

وقدم المواطنين الذين تعرضوا للنصب مستندات، بينها عقود وإيصالات أمانة وقع عليها المتهم "ع. م" بالاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات المنتجة للبتروكيماويات بالعين السخنة، بالإضافة لعمله خارج الشركة في شراء الشاليهات وتنظيم الرحلات السياحية.

ووصل عدد البلاغات المقدمة من 20 مواطنا من بين الضحايا التي قام المتهم بالنصب عليهم.