احتجاجات في مدينة ألمانية للمطالبة بالإفراج عن ألماني معتقل في الكاميرون

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تظاهر عشرات الأشخاص أمس الجمعة أمام مبنى بلدية مدينة إرلانجن الألمانية للمطالبة بالإفراج عن مواطن ألماني معتقل في الكاميرون.

وبحسب بيانات منظمي المظاهرة، فإن الألماني له جذور في الكاميرون ويعيش مع زوجته وطفليه في مدينة إرلانجن بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وكان الرجل يقضي عطلة في مدينة ياوندي، عاصمة الكاميرون، حيث ألقي القبض عليه في منتصف فبراير الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن هذه القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، ردا على استفسار، أن واقعة الاعتقال معروفة لدى السلطات، مضيفة أن السفارة الألمانية في ياوندي تقدم الرعاية القنصلية للمعتقل.

كما يعمل عمدة مدينة إرلانجن، فلوريان يانيك، والنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المدينة، مارتينا شتام-فيبيش، من أجل الإفراج عن الرجل.

ووفقا للبيانات، حُكم على الرجل بالسجن لمدة ثلاثة أعوام أخرى أمس الخميس بسبب "إثارة اضرابات في السجن".

وتتهم سلطات الكاميرون المواطن الألماني في الأساس بالتقاط صور مشبوهة خلال زيارته لياوندي، وحيازته لمواد أدبية ناقدة للحكومة.

كما تتهم السلطات الرجل بالمشاركة في احتجاجات أمام السفارة الكاميرونية في برلين، بحسب بيانات شتام-فيبيش.

وبحسب بيانات متحدث باسم دائرة الدعم، فإن الرجل لم يكن متواجدا في برلين في اليوم الذي أقيمت فيه المظاهرة أمام السفارة.

وبحسب بيانات زوجته، سقط الرجل ضحية لموجة اعتقالات بدأت عقب إعادة انتخاب الرئيس الكاميروني باول بيا مطلع هذا العام. وتم القبض خلال ذلك أيضا على مرشح المعارضة موريس كامتو.

وفي مناشدة على الإنترنت لوزارة الخارجية الألمانية، وقع نحو 65 ألف شخص للمطالبة بالإفراج عن الرجل.