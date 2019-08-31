 فنزويلا: إحباط مؤامرة إرهابية لتفجير وحدتين للشرطة وقصر العدالة في كاراكاس - بوابة الشروق
السبت 31 أغسطس 2019 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

فنزويلا: إحباط مؤامرة إرهابية لتفجير وحدتين للشرطة وقصر العدالة في كاراكاس

الشرطة الفنزويلية
الشرطة الفنزويلية
أ ش أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 9:46 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 9:46 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفنزويلية اليوم السبت إحباط "مؤامرة إرهابية" لتفجير وحدتين لقوات الشرطة الخاصة وقصر العدالة في كاراكاس.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتحدث أوضح - في تصريحات متلفزة - أن بلاده لديها أدلة على وجود معسكرات تدريب لقوات شبه عسكرية داخل كولومبيا تتآمر - على حد قوله - من أجل تنفيذ اعتداءات لتقويض نظام حكم الرئيس مادورو.

وعرض المتحدث - عبر شاشات التليفزيون الفنزويلي - مجموعة من الصور لـ 3 معسكرات تدريب تقع على طول الحدود الكولومبية مع فنزويلا ، متهما الرئيس الكولومبي إيفان دوك بعدم اتخاذ أي إجراء من أجل وقوف أنشطة تلك المعسكرات المناهضة لبلاده.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك