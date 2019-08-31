 انقلاب مقطورة يؤدي إلى إصابة 19 شخصا في ألمانيا بجروح - بوابة الشروق
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انقلاب مقطورة يؤدي إلى إصابة 19 شخصا في ألمانيا بجروح

د ب أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 9:19 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 9:19 م

أدى انقلاب مقطورة يستقلها 19 شخصا اليوم السبت عند أحد المنحنيات بمدينة جلدرن في منطقة الراين السفلى الألمانية قرب الحدود مع هولندا إلى إصابتهم جميعا بجروح.

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص منهم أصيبوا بجروح شديدة ونقل اثنان من هؤلاء الثلاثة بمروحية إلى المستشفى.

كان ركاب السيارة ضمن جوقة لعزف الموسيقى، ويتراوح سن الجرحى بين الثالثة عشرة والخامسة والستين.

كان قائد الجرار الذي يجر المقطورة وهو شاب في الثامنة عشرة فقد السيطرة على جراره عند أحد المنحنيات ، ما أدى إلى انقلاب المقطورة.

أصيب السائق الشاب بصدمة إثر الحادث.

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