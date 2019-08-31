إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص اليوم السبت، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر حادث تصادم سيارتين، بجوار الكوبري الدولي 45 الطريق الزراعي بالبحيرة اتجاه اسكندرية ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عبد القوي عمرو، رئيس فرع البحث، يفيد بحادث تصادم ومصابين على الطريق الدولي الساحلي 45 كفر الدوار الإسكندرية.

وعلى الفور انتقل الرائد محمود قاسي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، وبالفحص تبين إصابة كل من، "محمد بشير عبد الونيس" البالغ من العمر 24 عاما كدمات متفرقة بالجسم، "أحمد رمضان الصافي" البالغ من العمر 20 عاما سحاجات بالذراع الأيسر، "محمد شحاته بشير البالغ من العمر 23 عاما كدمات متفرقة بالجسم، "مازن عادل محمد" البالغ من العمر 4 أعوام إصابة شديدة بالرأس.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.