المنتخب الإسباني يفوز على نسور قرطاج ويتصدر مجموعته بمونديال السلة

قلب المنتخب الإسباني لكرة السلة تأخره في الربع الأول من المباراة إلى فوز كبير 101 / 62 على نظيره التونسي اليوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة العالم ، المقامة حاليا في الصين ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز منتخب بورتوريكو على نظيره الإيراني 83 / 81 .

وتصدر المنتخب الإسباني ، الفائز بلقب البطولة عام 2006 وأحد المرشحين للمنافسة على اللقب في النسخة الحالية ، المجموعة مبكرا بفارق النقاط المسجلة أمام منتخب بورتوريكو.

وقدم المنتخب التونسي أداء رائعا في الربع الأول من المباراة والذي أنهاه لصالحه 17 / 16 لكن المنتخب الإسباني انتفض في الشوط الثاني الذي سجل خلاله 26 نقطة مقابل 22 نقطة لنسور قرطاج ليقلب الفريق تأخره إلى تقدم بفارق ثلاث نقاط في نهاية الربع الثاني.

وفي الربعين الثالث والرابع ، وسع المنتخب الإسباني الفارق تدريجيا مستفيدا من تألق ريكي روبيو لاعب فونيكس صنز الأمريكي والذي سجل 17 نقطة في المباراة فيما كان أفضل المسجلين في صفوف المنتخب التونسي هو صالح الماجري الذي لعب في المواسم الماضية لفريق دالاس مافريكس الأمريكي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، قلب المنتخب البورتوريكي تأخره في الربعين الأول والثاني إلى فوز ثمين في المباراة على نظيره الإيراني.

وأنهى المنتخب الإيراني الربع الأول متقدما 30 / 16 ثم وسع الفارق في الربع الثاني إلى 18 نقطة حيث أنهى الربع الثاني متقدما 49 / 31 .

ولكن منتخب بورتوريكو انتفض بشدة في الربعين التاليين خاصة الربع الأخير الذي سجل فيه 32 نقطة مقابل 16 فقط لإيران لينهي اللقاء فائزا 83 / 81 .

ويدين المنتخب البورتوريكي بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى لاعبه ديفيد هويرتاس الذي سجل 32 نقطة في اللقاء فيما كان حامد حدادي وبهنام ياخشالي أفضل المسجلين لإيران برصيد22 نقطة لكل منهما.