اليابان تحتج لدى كوريا الجنوبية على زيارة مشرعين كوريين جنوبيين لجزر تاكيشيما

أبلغ مدير مكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية اليوم السبت الوزير المفوض بسفارة كوريا الجنوبية في طوكيو اعتراض اليابان على زيارة مشرعين كوريين جنوبيين لجزر تاكيشيما المتنازع عليها في بحر اليابان.

ونقلت صحيفة جابان تايمز في نشرتها باللغة الانجليزية عن وزارة الخارجية اليابانية قولها إن كينجي كاناسوجي أبلغ كيم جيونج-هان أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية في ضوء الحقائق التاريخية والقانون الدولي وأن الزيارة غير مقبولة.

وتأتي الخطوة في وقت وصلت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد سلسلة من أحكام محكمة كوريا الجنوبية التي تطلب تعويضًا للأشخاص الذين قالوا إنهم كانوا ضحايا أعمال السخرة خلال الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من عام 1910 إلى 1945 ، وتحرك اليابان بفرض قيود تجارية.