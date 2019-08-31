تحت شعار «كتاب من كتب نجيب محفوظ»، أحيت دار الشروق، الذكرى الثالثة عشر لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، الفائز بجائزة نوبل في الآداب 1988.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشرت دار الشروق، مجموعة من الصور لبعض الروائيين والكتّاب، الذين شاركوا صورهم مع المؤلفات المفضلة لهم من بين أعمال الأديب نجيب محفوظ، وهم: «أحمد مراد، حسن كمال، أحمد خير الدين، داليا يسري، محمد موافي، رانيا حسين أمين، ميشيل حنا، وفاء شلبي، وليد علاء الدين، يحيى الجمال».

ونشرت الدار تدوينة جاء فيها: «كتّاب دار الشروق، شاركونا صورهم مع كتاب من كتب نجيب محفوظ. شاركونا صوركم مع كتب نجيب محفوظ المفضلة لكم في التعليقات. وهنختار مجموعة منها ننزلها على الصفحة».

وتهدف الدار من خلال «كتاب من كتب نجيب محفوظ»، الذي شهد تفاعلا كبيرا من متابعي الصفحة الرسمية لدار الشروق على موقع «فيسبوك»، إلى إحياء ذكرى رحيل الأديب العالمي، من خلال إلقاء الضوء على أعماله وحياته.

وتتيح دار الشروق، مؤلفات الأديب نجيب محفوظ، باللغة العربية فى طبعات إلكترونية على منصات «أمازون» و«جوجل بوكس»، «فودافون كتبى»، التى تتيح مؤلفاته لكل مكان فى العالم. بالإضافة إلى اتاحتها فى صورتها الورقية عبر سلاسل مكتبات الشروق وكبرى سلاسل المكتبات فى مصر والعالم العربى، ومتاحة للبيع أيضا عبر الإنترنت من خلال موقع مكتبات الشروق، حيث يمكن توصيلها إلى أى مكان.

كما تتيح مؤلفات صاحب نوبل فى شكل كتب صوتية، متاحة على منصات «اقرأ لى»، و «ستوري تل» وقريبا على منصات كتب صوتية أخرى جارٍ التعاقد معها.