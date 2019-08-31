حملات تفتيش على المنشآت السياحية وإزالة التعديات بعدد من المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بعدد من محافظات الجمهورية، السبت، عدة حملات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

ففي محافظة الفيوم، قامت لجنة مشكلة للتفتيش على المنشآت السياحية بحملات مكثفة للمنشآت التي تقوم بالصرف على البحيرة وإلزامها بالشروط القياسية والبيئية والصحية وهي من ضمن الأسباب التي تسبب التلوث لمياه البحيرة وتعوق التنمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك الإجراء في إطار توجيهات مشددة لمحافظ الفيوم عصام سعد بالمتابعة والتفتيش على المنشآت والأنشطة السياحية على ضفاف بحيرة قارون بما تتضمن أعمال التطهير والتنمية المستمرة ببحيرة قارون للوصول إلى النتائج المرجوة وإعادة إحياء البحيرة وضرورة وضع أفضل الحلول لتحسين جودة المياه بالبحيرة.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الأعمال، ومراجعة كافة المصارف الفرعية التي تصب بالبحيرة، وإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية والمنشآت على ضفاف البحيرة، مشيراً إلى أن معالجة مياه البحيرة من المنبع سيكون سبباً رئيسياً فى عودة الثروة السمكية في البحيرة إضافة إلى الاستثمار الأمثل للسياحة الترفيهية والبيئية بالمحافظة.

وفي الدقهلية، صرح المحافظ الدكتور كمال شاروبيم استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخلفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، حيث تم رفع 385 طن قمامة بنطاق مركز ومدينة طلخا خلال ثلاثة أيام.

وأضاف المحافظ أنه تمت إزالة خمس حالات تعد على الأرض الزراعية بقرية دميرة لبناء مخالف بالبلوك الأبيض والمونة الأسمنتية بإجمالي مساحات تجاوزت 650 مترا، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، كما تم فك أخشاب أحد الأدوار السكنية العلوية بطريق بلقاس طلخا ومصادرة مواد ومعدات البناء.

من ناحية أخرى، قال رئيس مركز ومدينة طلخا محمد أمين إن أعمال تطوير وتجميل مدخل قرية الروضة التابعة للوحدة المحلية بالمنيل وإقامة مظلات بمدخل مقابر القرية تجري بشكل منتظم، كما تقوم رئاسة المركز بري المسطحات الخضراء وأحواض الزرع بمدينة طلخا والعمل على زيادتها وتم شن حملة صيانة و"تجنيط" أعمدة الإنارة بطريق بسنديلة التابع للوحدة المحلية ببطره وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة على الطريق.

كما قامت إدارة الإشغالات برئاسة المركز برفع ومصادرة عدد من الكراسي والترابيزات المستخدمة من أحد المقاهي ، التي تتسبب في غلق الشارع العام وعرقلة مرور السيارات والمواطنين.

تأتي تلك الإجراءات في إطار تكليفات المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.