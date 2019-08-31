وفاة 24 شخصا في حادث سير بشمال غرب باكستان

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قالت الشرطة الباكستانية اليوم السبت، إن 24 شخصا، بينهم 11 طفلا، لقوا حتفهم في حادث سقوط حافلة نقل صغيرة (بيك أب) كانت تحمل مجموعة من الركاب، في مجرى مائي شمال غربي البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، شمس الرحمن، إن الحادث وقع مساء أمس الجمعة في "كانديا" بمنطقة "كوهيستان العليا"، بإقليم خيبر باختونخوا.

وأوضح المتحدث أن 32 شخصا كانوا على متن الحافلة التي تسير عبر المنطقة الجبلية الوعرة، عندما سقطت في المجرى المائي. وقد تمكن ثمانية ركاب من القفز من السيارة والنجاة بحياتهم.

وقال الرحمن: "بين القتلى ثماني نساء و11 طفلا. تم انتشال أربع جثث فقط، والبحث مستمر عن باقي الجثث".

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الركاب ينتمون لأسرة واحدة وأنهم كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.

ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.

وحوادث السير أمر شائع في باكستان بسبب الافتقار إلى بنية تحتية قوية، والسيارات القديمة والقيادة المتهورة.

وبسحب مكتب الإحصاءات الباكستاني، تشهد البلاد حوالي تسعة آلاف حادث مروري سنويا، تودي بحياة حوالي أربعة آلاف شخص.