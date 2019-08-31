حركة طالبان تهاجم مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان

ذكر مسؤولون أن مسلحي حركة طالبان هاجموا مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال شرق البلاد، صباح اليوم السبت، واستولوا على العديد من المنشآت ومنطقة بالمدينة.

وبدأ المسلحون مداهمتهم حوالي الساعة الواحدة صباحا (الثامنة والنصف بتوقيت جرينتش)، ومضوا في طريقهم داخل المدينة، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، قمر الدين والي وغلام رباني رباني.

يشار إلى أن مبنى إمداد الكهرباء الرئيسي والمستشفى الإقليمي ومنطقة الشرطة الثالثة بالمدينة من بين المناطق الأكثر أهمية التي استولى عليها مسلحو طالبان، طبقا لما ذكره عضو المجلس الإقليمي، مولاوي عبد الله.

ولم يتم بعد معرفة العدد المحدد للخسائر بين صفوف المدنيين و الجيش .

ويستخدم مسلحو طالبان منازل المدنيين كمأوى، مما يجعل الضربات الجوية أكثر تعقيدا للقوات الأفغانية، طبقا للمسؤولين.

وفي الوقت نفسه، ذكر المتحدث باسم القصر الرئاسي، صديق صديقي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن قوات أفغانية "تصد هجوما لحركة طالبان في بعض المناطق بإقليم قندوز" لكنه أضاف أن الأولوية الرئيسية للقوات هي "حماية المدنيين".

وذكر المسؤولون المحليون أن طالبان أغلقت أيضا الطريق السريع من كابول إلى قندوز لمنع أي تعزيزات محتملة.

ووقع الهجوم وسط استمرار المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة لإيجاد تسوية سياسية للصراع المستمر منذ 17 عاما.