دبلوماسي صيني: اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي حول علاقات بكين مع أوكرانيا «لا أساس لها»

قال سفير الصين لدى أوكرانيا "دو وي" إن بلاده تحمي حقوق الملكية الفكرية عندما تتعاون مع الآخرين بما في ذلك أوكرانيا، مؤكدا أن اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" بشأن الصين والعلاقات الصينية الأوكرانية "لا أساس لها".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الصيني لدى أوكرانيا في مقر السفارة بكييف ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم /السبت/، تعليقا على تحذير بولتون خلال زيارته إلى كييف السلطات الأوكرانية من التعاون مع الصين بزعم أن بكين سرقت تكنولوجيا عسكرية.

وأضاف أن "الصين وأوكرانيا شريكتان استراتيجيتان، وعلى مر السنين، أجرى البلدان تعاونا في الأعمال التجارية بمختلف المجالات، على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة، ما جلب منافع حقيقية لشعبيهما"