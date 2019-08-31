تخصيص 14 فدانا لإقامة مجمع كليات طبي بجوار أرض جامعة مطروح

قال الدكتور صلاح عسران القائم بإعمال رئيس جامعة مطروح، إنه تم الموافقة على على تخصيص 14 فدانًا لإقامة مجمع كليات طبي بجوار أرض الجامعة، كما يجري مراجعة رفع إمكانيات الكليات الحالية، وتوفير بدائل للتيسير على الطلاب سواء في القاعات والمعامل.

وأوضح القائم بإعمال رئيس جامعة مطروح، أنه يجري العمل على الإسراع في إنهاء مباني جامعة مطروح المتعسرة منذ سنوات، والتي وصل فيها التنفيذ خاصة مبنى المعامل والقاعات لنسبة عالية، بالإضافة إلى توفير سكن للطلاب بالمدينة الجامعية بفوكه.

وذكر الدكتور صلاح عسران -خلال انعقاد مجلس الجامعة رقم 12، والذي عقد في أغسطس الحالي- أنه تم وضع خطة خماسية معلنة، ومرتبطة بأعداد الطلاب والدرجات الوظيفية المتوفرة لتعيين المعيدين الجدد في الجامعة، بالإضافة إلى توفير سكن للطلاب بالمدينة الجامعية بقرية فوكه شرق مدينة مرسى مطروح، فقد تم توفير وسائل للمواصلات بالكليات خارج مرسى مطروح، موجهًا مدير مشروع نقل الركاب بمراجعة موقف الأتوبيسات لتدبير وسائل مواصلات.