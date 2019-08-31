تراجع مؤشر مديري المشتريات الصيني للصناعات التحويلية الشهر الجاري

ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء في الصين اليوم السبت أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين انخفض إلى 5ر49 في أغسطس من 7ر49 في يوليو هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وتشير القراءة فوق 50 إلى النمو، بينما تشير للانكماش فيما لو كانت تحت 50.

وقال تشاو تشينج خه الخبير الإحصائي في المصلحة إن البيانات التفصيلية أظهرت أن الإنتاج التصنيعي قد حافظ على توسعه، لكن الطلب في السوق بقي معتدلا وسط بيئة اقتصادية معقدة.

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج 2ر0 نقطة إلى 9ر51 في أغسطس، ما يشير إلى توسع مستمر ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفض المؤشر للطلبيات الجديدة بنسبة 1ر0 نقطة إلى7ر49

ومع ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة بمقدار 3ر0 نقطة ليصل إلى2ر47 .

ومن بين 21 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 17 منها توسعا، بزيادة عن 12 صناعة في يوليو، بينما شهدت 11 صناعة زيادة على أساس شهري.

وأضاف تشاو ان القراءة أظهرت أيضا تواصل الترقية الصناعية، حيث حافظت القطاعات ذات الصلة بالتصنيع والاستهلاك ذات التقنية العالية على توسع سريع.

وأظهرت بيانات اليوم السبت أيضا أن مؤشر مديري المشتريات المركب في الصين انخفض بنسبة 1ر0 نقطة إلى 53، ليظل في نطاق 53- 4ر53 للشهر الخامس على التوالي، ما يشير إلى توسع ثابت في الأعمال.