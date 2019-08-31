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وزير الخارجية الإيراني: سنبيع بترولنا لجميع المشترين

وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
أ ش أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 10:27 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 10:27 م

أكد وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم السبت أن بلاده ستبيع بترولها لجميع المشترين.

وطالب ظريف - في تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية - الولايات المتحدة بضرورة الكف عن الإزعاج وأعمال القرصنة وتهديد طهران بعدم بيع بترولها إلى عملائها التقليديين، مضيفا أن "إيران ستبيع البترول لأي مشترٍ".

ويرى المراقبون أن تصريحات ظريف تمثل "ضربة قوية" لجهود واشنطن التي حاولت مؤخرا - دون جدوى - احتجاز ناقلة بترول إيرانية ظلت رهن الاحتجاز في جبل طارق منذ يوليو قبل أن تفرج عنها السلطات هناك بقرار من القضاء.


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