حضور دبلوماسي بعروض الليلة الـ13 من مهرجان القلعة

واصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ28، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتضان رسالة مضمونها أن الفن لغة الشعوب، مرسخا أسس التعاون الفكري والثقافي والفني مع مختلف الدول، حيث استقبلت عروض الليلة الثالثة عشر من المهرجان، التي أقيمت مساء أمس على مسرح المحكى، ويلمر عمر بارينتوس سفير دولة فنزويلا، والسفير اللبناني علي الحلبي.

وكانت البداية مع عازفة «الماريمبا» نسمة عبد العزيز، التي نشرت سحر الموسيقى بأجواء المكان، مقدمة باقة مختارة من الألحان الشرقية والغربية منها، «أنت عمري»، و«حلوة يا بلدي»، و«ديسباسيتو»، و«3 دقات»، و«البخيل وأنا»، وغيرها الكثير، كما صاحبها علي الحريرى بالغناء فى العمل الشهير «سواي».

قدمت بعدها فرقة الغناء الشعبى الفنزويلي، نماذج من فنون أمريكا اللاتينية، مزجت بين نغمات آلتي «الكواترو» و«الماندولين» منتجة لون إبداعي، يعبر عن الطابع الموسيقى للسكان الأصليين لأمريكا الاتينية، بالإضافة إلى معزوفات أوروبية وإفريقية منها، «كانتوس»، و«سيرناس»، و«لابندريس»، و«صوت العصافير»، و«المامونالين»، إلى جانب الأغنية الوطنية «تحيا فنزويلا».

وفى الختام بمصاحلة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، بعثت اللبنانية تانيا قسيس بصوتها الذي يحمل سمات جبل الشام، رسالة محبة وتسامح من على بوابة المعز إلى العالم، انتزعت بها إعجاب الحضور، حيث دمجت بشكل فني الترنيمة القبطية «مريم» مع الأنشودة الدينية «مولاي»، وشاركها في أدائها أسامة الخولي، إلى جانب عدد من المؤلفات العربية منها، «كلمة حلوة»، و«قلبي دليلي»، و«أهواك»، و«يا حبيبي تعالى ألحقني»، بالإضافة إلى مجموعة من روائع فيروز منها، «سهر الليالي»، و«نحنا والقمر جيران»، و«نسم علينا الهوا»، وبعض من أعمالها الخاصة من بينها «شو ما صار»، و«شو مخبي الليل»، و«وطني»، كما قدمت خلطة فنية مبهرة من الألحان الغنائية العربية والأجنبية منها، «ليالي الأنس» التى مزجتها بالأغنية الغربية «بادام»، وجمعت بين «أعطني الناي وغني» و«لاكومبرسيتا».