إطلاق مسابقة ملكة جمال التمور بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد أمس الجمعة، عن إطلاق مسابقة ملكة جمال التمور والتي سيتم تنظيمها ضمن فاعليات المهرجان الدولي للتمور والذي يقام خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المسابقة مقامة للأطفال من عمر 5 أعوام وحتى 12 عاما، ويشترط موافقة الوالدين، كما يجب على الأطفال المشاركين ان يمتلكون مواهب فنية فى الغناء والشعر والموسيقى ممارسة الأنشطة الرياضية.

وأضاف أنه سيتم فتح التقديم بالمسابقة من اليوم السبت الموافق 31 أغسطس وحتى الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر؛ لتلقي والأوراق المطلوبة عبارة عن شهادة ميلاد الطفل، صورة شخصية حديثة للمتسابقة وسيتم استلام الأوراق من خلال جمعية الرعاية الاجتماعية خلف قصر الثقافة بمدينة الخارجة من الساعة 9 صباحا وحتى 12 مساء، وهيئة تنشيط السياحة بمركز الداخلة، بمقرات الوحدة المحلية لمركز الفرافرة وبلاط وباريس.

وتقام المسابقة هذا العام للمرة الثالثة على التوالي وتوفي صاحب فكرتها مجدي معاذ قبل انعقادها للمرة الأولى، ويجري اختيار الملكة والوصيفة من المشارکات اللائي تتم تصفيتهن على مراحل، وتقدم هدايا قيّمة للفائزات بالمسابقة.