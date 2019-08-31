السعودية تنشئ وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية

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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة يوم الأول من يونيو حزيران 2019. صورة لرويترز من الديوان الملكي السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة سلسلة أوامر ملكية، من بينها أمر بإنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية منفصلة عن وزارة الطاقة.

ونص الأمر الملكي الذي نشرته وسائل إعلام رسمية على تعيين رجل الأعمال بندر بن إبراهيم الخريف لرئاسة الوزارة الجديدة التي ستصبح مستقلة بشكل كامل بدءا من أول يناير كانون الثاني.

وقطاعا الصناعة والتعدين حيويان لخطط السعودية لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهدف تقليص اعتماده على الخام.

ونص أمر ملكي آخر على تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم ”الهيئة الملكية لمدينة الرياض“ تنتقل إليها جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى في العاصمة السعودية.

وقال الأمر الملكي أن الهيئة سيكون لها ”مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويُعين أعضاؤه بأمر من رئيس الوزراء“.