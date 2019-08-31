تغريم «يوتيوب» 200 مليون دولار لانتهاكها خصوصية الأطفال بالولايات المتحدة

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صوتت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية على تسوية اتهامات تتعلق بانتهاك الخصوصية ضد شركة "يوتيوب" الأمريكية صاحبة المنصة الأشهر في العالم لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المسئولين الأمريكيين يقولون إن التسوية الرسمية سيتم الإعلان عنها علنا على الأرجح الأسبوع المقبل.

ولا تزال بنود التسوية غير واضحة حتى اليوم، لكن تقارير أفادت بأن شركة "جوجل" الأمريكية المالكة لمنصة "يوتيوب"، سوف تدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 150 إلى 200 مليون دولار أمريكي.

ونشأت الاتهامات التي واجهتها "يوتيوب" من ممارساتها المتعلقة بجمع البيانات والإعلانات الموجهة على المنصة، حيث زعمت جماعات أمريكية معنية بحقوق المستهلك أن "يوتيوب" انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت.