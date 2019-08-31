استطاع مخترعون بمركز الإنسانية والابتكار، بولاية "يولا"، التى تقع على نهر بينو، شمال نيجيريا، تطوير أطراف صناعية مطبوعة ثلاثية الأبعاد للمبتورين.

وستخفض الأطراف الجديدة من تكفلة الإنتاج مقارنة بالأطراف الصناعية التقليدية، بالإضافة للوظائف الحديثة والمتقدمة التى تتمتع بها الأطراف ثلاثية الأبعاد، وفقًا لما نشره موقع "إفريقيا نيوز".

وأنشأت الحكومة المركز العام الماضي؛ لتمكين المطورين والمخترعين والمهتمين بالتكنولوجيا من إجراء الأبحاث، إلا أن المختبر لم يهتم به أحد فعليًا منذ أكثر من شهرين، حتى اتفق مجموعة من المخترعين بقيادة أحمد التيجاني، شريك مؤسس للمختبر، بتطوير تلك الأطراف.

جدير بالذكر أن الاختراع لا يقتصر فقط على الأطراف ثلاثية الأبعاد، ولكن تم تزويدها تلك الأطراف، بروبوتات مخصصة من أجل تحسين وظائف الطرف، وقال التيجاني: "لا يقف الأمر عند طباعة الأطراف فحسب، بل هناك روبوتات أُضيفت إليها لتحسين وظائفها، مزودة بأفكار حديثة تم تصميمها ونقلها للمستخدم، كخاصية الاستشعار عن بعد لملامسة الأشياء".

وصرح محمد إبراهيم، شريك المساعدات في المركز: "تكلفة الأطراف الصناعية المطبوعة ثلاثية الأبعاد، تبلغ حوالي 1000 دولار، إلا أن فريق البحث بالمركز، تبرع بأكثر من 6 أطراف صناعية في المنطقة، من بينهم 4 أطفال، وضابط شرطة فقد طرفه في أداء الواجب، والشاب محمد جعفر البالغ من العمر 25 سنة".

وكان "جعفر" فقد يده اليسرى في يناير من هذا العام، أثناء تطوعه في مجموعة أهلية شُكلت لحماية الجيران في يولا، من العصابات الإجرامية التي تخطف الفتيات وتهاجم السكان، مسببة حالة من انعدام الأمن في الولاية، فتلقى جعفر رصاصة اخترقت ساعده الأيسر، أثناء محاولاته إنقاذ فتاة مراهقة، إلى أن حصل على ذراع اصطناعية مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومجهزة بالكامل، ليحيا الآن حياة طبيعية جديدة.

وقال جعفر: "لقد ساعد هذا الطرف في الحد من الإذلال الذي كنت أشعر به، فهو يغطي الجزء الذي تم قطعه عن ذراعي ومعظم الناس لا يستطيعون التفريق بين الطرف والذراع الحقيقي، كما إنه يساعدني على القيام ببعض الأنشطة".

وجدير بالذكر أن فريق البحث يملك قائمة بأكثر من 100 شخص مبتور في الشمال الشرقي لنيجيريا، في انتظار الأطراف الثلاثية الأبعاد.