محافظ الغربية: متحف طنطا يضم 8538 قطعة أثرية متنوعة

عقب افتتاح الدكتور خالد العناني، وزير الآآثار، واللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، متحف أثار طنطا بعد الإنتهاء من تطويره بتكلفة تجاوزت 13 مليون جنيه، وذلك بعد إغلاقه أمام الجمهور منذ 19 عام.

أكد اللواء هشام السعيد، محافظة الغربية، أن أعمال تطوير متحف آثار طنطا تضمنت (ترميم كامل للمبنى – تجديد كافة المرافق من مياه وصرف وكهرباء- تزويده بكاميرات مراقبة ووحدات إنذار ووحدات إطفاء - تجديد أجنحة عرض القطع الأثرية)، ويتكون المتحف من 5 أدوار عبارة عن بدروم و3 أدوار تضم صالات عرض القطع الأثرية، ودور عبارة عن قاعة إجتماعات ومسرح متعدد الأنشطة، أما الدور الخامس عبارة عن مكاتب إدارية.

وأضاف أن المتحف يضم 8538 قطعة أثرية متنوعة من عصور (ما قبل التاريخ - العصر الفرعوني – العصر اليوناني الروماني – العصر القبطي – العصر الإسلامي – العصر الحديث - ونموذج لمقتنيات سيدى أحمد البدوي)، مؤكدا حرصه ومتابعته لإنهاء كافة أعمال التطوير بالمتحف وسرعة فتحه للجمهور، لكونه يعد من أهم المتنفسات الثقافية بمنطقة الدلتا، والذي يعمل على أحياء التراث والحضارة المصرية، من أجل وضع الغربية على الخريطة السياحية.

من جانبه؛ أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عن فتح المتحف لمدة أسبوع بالمجان لجميع الفئات، مقدما الاعتذار لجميع المواطنين على غلق المتحف لمدة 19 عاما، مقدما الشكر لمحافظ الغربية على ما قام به من مجهودات في تذليل كافة العقبات أمام أعمال تطوير المتحف، مؤكدا أن الغربية من المحافظات الذاخرة بالمناطق الأثرية التي تتمثل في (صالحجر – بهبيت الحجارة – سمنود)، بالإضافة إلى المسجد الأحمدي وسبيل على بك الكبير وغيرها من المناطق الأثرية.

وفي السياق ذاته؛ أشاد محافظ الغربية بتعاون وزارة الآثار في أعمال تطوير سبيل على بك الكبير وتحويله إلى أيقونة جمالية تميز محافظة الغربية، مما ساعد في أعمال تطوير شارع الجلاء بطنطا، مؤكدا على حرصه ودعمه للسياحة الداخلية، والتي تتمثل بقوة في المولد الأحمدي كل عام، حيث يتم التنسيق بين كافة أجهزة المحافظة لتقسيم الأدوار، لضمان توفير الأريحية التامة لمريدي المولد الأحمدي الذى يتجاوز عددهم مليون مواطن من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اهتمامه أيضا بتنشيط السياحة الخارجية، من خلال تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة.

وفي نهاية الزيارة؛ أهدى محافظ الغربية درع المحافظة لوزير الآثار تقديرا لمجهوداته في إنهاء الأعمال الجارية بالمحافظة.