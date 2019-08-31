سفير روسيا ببيروت: نتواصل مع جميع الأطراف لمنع اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل

قال سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، إن موسكو تتواصل مع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط، سعيا لمنع اندلاع حرب جديدة بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن الاتصالات الروسية مستمرة مع الجميع بما فيها الجانب الإسرائيلي.

وأشار السفير الروسي - في حديث اليوم السبت لإذاعة صوت لبنان - إلى أن العملية التي نفذتها إسرائيل في ضاحية بيروت الجنوبية فجر الأحد الماضي، من خلال طائرتين من دون طيار، شكلت تغييرا في قواعد اللعبة، غير أنها أدت إلى وحدة الصف في القيادة والموقف اللبنانيين.

ولفت إلى أن التصريحات الأمريكية في شأن واقعة الضاحية الجنوبية، تشير إلى عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في حدوث أي نزاع عسكري في المنطقة.

وأكد أن الهدف الأهم في الوقت الحالي هو منع نشوب حرب جديدة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006) وعدم التصعيد والعودة إلى الاستقرار لا سيما على المناطق الحدودية.

وأضاف: "اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان سيؤدي إلى ضحايا وخراب لكل الأطراف التي تنخرط فيها".. مشيرا إلى أن إسرائيل وكذلك المحور المناوئ لها في المنطقة، بذلا خلال السنوات الماضية جهودا كثيفة لزيادة قدراتهما العسكرية على المواجهة.

وأشار إلى أن روسيا كانت تأمل في خلق ظروف سياسية مناسبة للانطلاق بالمفاوضات بين الطرفين نحو عملية سلام دائمة.

وشدد على استمرار بلاده في محاولة إيجاد الحلول السياسية للأزمة السورية، معتبرا أن هناك مبالغة في تصريحات الإسرائيليين الذين يستبقون الأمور كثيرا، مضيفا: "نحن جاهزون دائما لأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المجاورة لسوريا".