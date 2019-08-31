يُعتبر القات مادة مخدرة تنبت فى العديد من البلدان مثل شرق وشمال إفريقيا واليمن، ويُسمح باستخدامه وتداوله بشكل قانونى.

وتعتبر إثيوبيا ثاني أكبر مركز لتصدير نبات القات بعد القهوة، خاصة إلى جيبوتي والصومال، وتشير دراسة يرجع تاريخها لعام 2018، إن الاستهلاك المحلي من القات في ارتفاع مستمر، ويتمثل ذلك بشكل خاص بين فئة طلاب هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.

وينفق مستهلكو القات في أديس أبابا، حوالى 4 دولارات يوميًا في المتوسط، فى حين يبلغ الدخل السنوي لتلك البلد وفقًا للبنك الدولي حوالى 783 دولارًا، إضافة إلى منطقة "مقديشو الصغيرة" بالعاصمة أديس أبابا، حيث يؤيد الكثيرون تعاطيه، بجانب مدينة "هارار" التى تعتبر أحد مراكز الإنتاج الرئيسية للقات.

فبعد ظهر كل يوم، تنبض الشوارع بالحيوية والزحام، مع وصول شاحنة صغيرة مليئة بأشجار القات التي تم حصادها طازجة، ليبتاع الناس الكميات التى تكفي حاجتهم لهذا اليوم، على الرغم من الحملات العديدة التي شنتها مجموعات المجتمع المدني، في سبيل الحصول على حظر تداول القات، كما هو الحال في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويعتقد الكثير من مستهلكي القات، أنه يعمل كمسكن للألم، ومضاد للاكتئاب وفقد للشهية، كما يساعد في تهدئة الشهوات الجنسية لدى الرجال، ما يجعلهم مخلصين لزوجاتهم، ناهيك عن تعزيزه التركيز بالعمل، وزيادة الإنتاجية، متعمدين في ذلك على إجماع خبراء الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية، أن تعاطي القات أقل إدماناً وتأثيرًا من الكحول أو المخدرات والتبغ.

لاحظت وكالة "فرانس برس"، بعد فحص المستهلكين المنتظمين على تعاطى القات، أنهم يعانون فقدان الشهية، وتلف الأسنان، وإصابتهم بالأرق، إضافة إلى آثاره الجانبية من تهيج بالجلد، والكوابيس الدائمة، بجانب أدمانهم الكحول والمخدرات، حيث وجد أن أكثر من 80% من بين 500 فرد، بدأ إدمان الكحول والمخدرات عقب إدمانه للقات.

ويساعد مركز ميكيلي للتأهيل، بعاصمة ولاية تيغري الإقليمية في شمال إثيوبيا، المرضى للتخلص من إدمانهم والتخلى عن القات، وذلك منذ افتتاح المركز عام 2015، حيث يقول محمد كليفه، أحد المرضى، والبالغ من العمر 30 عاما: "أدمنت تعاطى القات يوميًا لمدة تسع سنوات، أثناء تحدثي إلى النساء على موقع التواصل فيسبوك، إلى أن طلبت زوجتى الطلاق".

يريد محمد الآن أن يبدأ حياة جديدة، بعد رحلة علاج استمرت ثلاثة أشهر، تخلص فيها تمامًا من إدمان القات، ويضيف: "أريد أن أتزوج مرة أخرى، وأبني أسرة وأحصل على احترام الآخرين".

كما يقول الإثيوبي "يوناس جيتو مولا"، الطالب بكلية الهندسة المعمارية، وهو أحد المرضى بالمركز، إنه أدمن مضغ القات أثناء دراسته فى وقت متأخر من الليل، للحصول على الطاقة والبقاء مستيقظًا، ولكن دقات قلبه بدأت تتزايد بسرعة كبيرة، وأنه ما عاد يستطيع النوم، إلى أن أدمن بعدها الكحول والحشيش ليساعده على النوم، مضيفا: "كلفنى تعاطي القات حياتي المهنية ومدخراتي، بجانب احترام أصدقائي".

وجدير بالذكر أن "ويلداي هاجوس"، عالم النفس، ومدير مركز ميكيلي، يحرص على اتباع طرق جديدة ومختلفة في علاج مدمني القات، من خلال العلاجات الفردية والجماعية، والأدوية إذا لزم الأمر، وممارسة الرياضة، والقراءة بالمكتبة، وجلسات العلاج الروحي بالاجتماع مع مدمنين سابقين، مع حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية بالمركز، مع السماح بالزيارات والاتصالات الخارجية بشكل محدود ومقنن، ويعتقد هاجوس أنه من الضروري زيادة معرفة الناس بعواقب إدمان القات.