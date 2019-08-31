مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء عملية طعن في مدينة ليون الفرنسية

الأكثر قراءة
بالفيديو.. مرتضى منصور يستقبل فتحي مبروك ورموز الأهلي في الزمالك
قوات الحماية المدنية تنتقل للسيطرة على حريق بشارع التسعين في التجمع الخامس
مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي بعد الحادث المروع
كسر في القفص الصدري.. ننشر التقرير الطبي لحالة عمرو زكي الصحية بعد الحادث المروع
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون اليوم السبت، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.
ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".