مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء عملية طعن في مدينة ليون الفرنسية

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لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون اليوم السبت، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".