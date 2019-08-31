 مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء عملية طعن في مدينة ليون الفرنسية - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء عملية طعن في مدينة ليون الفرنسية

أ ش أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 6:23 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 6:23 م

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون اليوم السبت، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".

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