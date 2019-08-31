محكمة سودانية توجه رسميا اتهامات بالفساد للبشير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت محكمة سوادانية، اليوم السبت، رسميا اتهاما للرئيس المعزول عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وحيازة نقد أجنبي على نحو غير مشروع.

صرح بذلك أحد أعضاء فريق الدفاع عن البشير ، المحامي محمد الحسن الأمين، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

وقال الأمين إن البشير نفى الاتهامات التي وجهت إليه، مضيفا أن المحكمة رفضت طلبا باطلاق سراح البشير بالضمان العادي(كفالة).

وتابع الأمين أن البشير سوف يدفع رسميا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه في جلسة الاستماع المقبلة بالمحكمة. ويتم حاليا محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم.

وبعد ثلاثة عقود في السلطة، تم عزل البشير من منصبه في أبريل عندما اعتقله أفراد من الجيش عقب أسابيع من الاحتجاجات العامة. وتحكم حكومة مدنية انتقالية حاليا السودان.