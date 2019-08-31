قيادي بقوى الحرية والتغيير: لا يوجد موعد محدد لإعلان حكومة السودان

قال قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه لا يوجد موعد محدد لإعلان حكومة السودان، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء السبت.

وأدى عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، مساء الأربعاء الماضي اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء السودان، في القصر الجمهوري بالخرطوم.

وكان المجلس العسكري قد أعلن أن مجلس السيادة ضم كلًا من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيسًا لمجلس السيادة، وعضوية كل من الفريق أول محمد حمدان دقلو، والفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن، واللواء الركن مهندس إبراهيم جابر كريم، إلى جانب كل من حسن محمد إدريس قاضي، والدكتور الصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد حسن عثمان، وعائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح.

ووقع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، مساء السبت الماضي، على الاتفاق الانتقالي في السودان، بحضور وفود دولية.

وشهد على التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الإثيوبي، ورئيس المفوضية الإفريقية